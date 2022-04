Akragas a caccia della vittoria per blindare il secondo posto

Nell’anticipo della ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, l’Akragas affronterà in trasferta la Parmonval per bissare il successo dell’andata. All’Esseneto l’Akragas, infatti, si impose sulla squadra palermitana con un netto 3 – 0. La Parmonval che nell’ultimo mese ha deluso parecchio, subendo quattro sconfitte di fila, è un avversario che nonostante tutto non va sottovaluto. L’Akragas deve cercare in ogni modo la vittoria per blindare il secondo posto. Per Mister Terranova, soddisfatto sicuramente delle tante vittorie ottenute dal suo arrivo sulla panchina biancazzurra, contro la Parmonval la preoccupazione principale riguarda, comunque, la coppia centrale della difesa, a causa delle assenze forzate di Tuniz e Cipolla, entrambi fermati dal giudice sportivo.