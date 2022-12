Raffadali: il pittore Gerlando Meli vince il terzo premio per la pittura ad Avellino.

Il pittore aragonese ma di adozione raffadalese, Gerlando Meli, ha vinto il terzo premio e l’inserimento sull’antologia” Autori contemporanei verso il futuro” concorso letterario e artistico edito dalla casa editrice Menna di Avellino nella sezione pittura al 44° concorso internazionale letterario-artistico “CITTA’ DI AVELLINO – TROFEO VERSO IL FUTURO”. Il concorso è stato organizzato dalla casa editrice Menna di Avellino, al concorso hanno partecipato diversi artisti italiani e stranieri, dopo una lunga e attenda selezione la Giuria ha deciso di assegnare al pittore Meli il terzo premio. Il pittore Meli partecipava con una sua opera dal titolo “Una luce” realizzato con lo stile dell’astratto informale che lo contraddistingue da sempre. L’opera dell’artista è stata inserita nell’antologia del 44° Concorso internazionale letterario-artistico “CITTA’ DI AVELLINO – TROFEO VERSO IL FUTURO” della casa editrice Menna di Avellino. Di lui hanno scritto giornalisti, scrittori e critici d’arte nazionali e internazionali tra cui Vittorio Sgarbi e Nuccio Mula. In una nota scrive di lui lo scrittore e giornalista Gaetano Allotta. La sua espressione pittorica ha avuto diversi momenti, perché partendo dalla sua ispirazione per la terra sicilia e per le sue campagne è passato poi ad una tecnica assolutamente innovativa , con una sensibilità cromatica singolare. Il pittore Meli ha esposto con i maggiori nomi dell’arte contemporanea e ha partecipato a mostre, rassegne, concorsi e biennali d’arte, Malta, Vienna, New York, Melbourne, Parigi, Germania, Montecarlo e in Italia ottenendo premi e prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Le sue opere figurano nei musei e in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero, negli studi di personaggi del mondo dell’arte, dello spettacolo, cultura e della chiesa. Hanno parlato e scritto di lui giornali e critici d’arte nazionali e internazionali. È inserito in riviste specializzate d’arte, annuari, cataloghi e enciclopedie nazionali e internazionali.

Nella foto il pittore Meli con Allotta mentre lo omaggia con una sua opera.