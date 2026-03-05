Si è rinnovato questa mattina il legame profondo tra le nuove generazioni e le radici storiche del territorio nell’ambito del IV step del progetto “La Valle racconta il Mito_arricchito da nuovi percorsi”, iniziativa che ha visto l’Inner Wheel Club di Agrigento accompagnare gli studenti dell’I.C. “Agrigento_Centro” in un’inedita visita presso l’Archivio di Stato. La Presidente del Club, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha sottolineato l’importanza dell’evento dichiarando: “Crediamo fermamente che la storia, l’arte e la cultura siano il pilastro su cui edificare la consapevolezza dell’identità culturale tra i cittadini di domani. Attraverso questi percorsi, l’Inner Wheel Club di Agrigento continuerà a tessere un dialogo fecondo tra passato e futuro, nella fiera certezza che riconoscere le proprie radici sia il primo passo per trasformarle in speranza e forza per il domani”. Accolti dalla Direttrice, dott.ssa Rossana Florio, e dai suoi preziosi collaboratori, i ragazzi hanno varcato la soglia della memoria collettiva vivendo non una semplice lezione, ma un autentico viaggio sensoriale tra documenti d’epoca e narrazioni d’archivio capace di trasformare la storia da concetto astratto in esperienza viva e pulsante. Un ringraziamento speciale per la costante e lungimirante sinergia istituzionale va alla Preside Rosellina Greco e ai docenti Salemi, Cumbo, Brucceri, Liuzza, Morreale e Cordaro, autorevoli mediatori di questo percorso formativo che ha trovato la sua conferma più bella nella curiosità e negli sguardi appassionati degli alunni, veri protagonisti di una giornata dedicata alla scoperta dell’identità culturale collettiva.

