Anche quest’anno per il Mandorlo in Fiore confermato l’iniziativa con le “Vetrine Fiorite” promossa dal Comune di Agrigento per coinvolgere le attività commerciali all’allestimento di vetrine dei negozi, bar e ristoranti. Gli obiettivi del concorso sono: valorizzare e abbellire le vetrine delle attività locali, rendendo più accogliente, colorata e gradevole, l’area interessata dalla 78° edizione del Mandorlo in Fiore 2026, attivando e incentivando la frequentazione dell’area, promuovendo i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro.

Oggetto del concorso. L’allestimento delle vetrine di negozi e attività commerciali di Agrigento. La vetrina dovrà rimanere allestita dal 7 al 15 marzo.

Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione. Il concorso è aperto a tutti i residenti del Comune di Agrigento che dovranno allestire l’esterno visibile della loro abitazione in base a criteri stabiliti nel presente bando. La partecipazione al concorso è gratuita. Entro il termine del 6 marzo, le vetrine dovranno essere tutte allestite. Per l’iscrizione al concorso si dovrà utilizzare e compilare l’apposito modulo allegato al presente avviso inviandolo all’indirizzo mail [email protected] entro il 06 marzo 2026.

Per qualsiasi informazione, il recapito telefonico 0922590917/914; 0922 590223. Per completare la partecipazione al concorso una volta definito l’allestimento dovranno essere inviate 3 foto all’indirizzo

[email protected] riportando i dati inseriti nell’istanza entro il 06/03/2026 alle ore 12.30;

Composizione della giuria. La giuria sarà composta dai componenti del Comitato Mandorlo in Fiore 2026. Il vincitore della migliore vetrina, sarà premiato sabato 14 marzo al Palacongressi durante la serata di Gala del 78° Festival Internazionale del Folklore, con una targa. Ogni partecipante, sarà responsabile della stabilità e messa in sicurezza del proprio allestimento.

Criteri di valutazione. Verranno presi in considerazione i seguenti elementi: la combinazione dei colori e tipologia dell’allestimento; originalità della composizione nel suo complesso; inserimento dell’allestimento nel contesto della vetrina in rapporto al tipo di attività esercitata; l’armonia, creatività e visibilità dell’allestimento.

