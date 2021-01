Racing Team Agrigento allo stage su pista a Noto

Chiara Vitello allieva del vivaio Agrigentino della scuola di ciclismo nella Valle su indicazione del responsabile della STR – Settore Pista , Rosario La Rosa, e con la supervisione del Tecnico Regionale , Nunzio Valuri, è stata convocata per il raduno collegiale di preparazione ai Campionati Italiani Pista che si svolgerà a Noto il 17 gennaio 2021, in occasione della presenza della Nazionale femminile Chiara sotto la visione del preparatore sportivo Racing Sergii klimakov già da venerdì sarà sulla pista di Noto per questa nuova esperienza sportiva.

Soddisfazione del D. S. Totò D’Andrea che vede i suoi ragazzi sempre più motivati dedicarsi con impegno e sacrifici alla pratica sportiva.