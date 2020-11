Raccolta rifiuti speciali di tipo A: Brandara annuncia doppi turni da parte dell’Asp

NARO. Il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, ha rassicurato i sindaci dei Comuni della provincia sulla continuità del servizio relativo alla gestione dei rifiuti di tipo A (rifiuti prodotti dai cittadini positivi al covid e di quelli in quarantena). Lo rende noto il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. In un primo tempo, il dipartimento prevenzione Asp aveva avvisato -forse perché indotto in errore scusabile- che la gestione di tale servizio sarebbe stata sospesa a partire da domani, lunedì 16 novembre. Ovviamente, i sindaci erano subito insorti scrivendo un’accorata lettera all’indirizzo del commissario straordinario Zappia, la cui risposta non ha tardato ad arrivare. Il Commissario straordinario si pone così in linea col Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti che aveva già esaurientemente esplicato le competenze e le modalità di gestione relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle abitazioni dove soggiornano cittadini positivi al tampone e posti in isolamento o quarantena obbligatoria. Adesso, è auspicabile che il servizio venga svolto con la solerzia necessaria, almeno due volte la settimana.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO:

“Il dottore Zappia è un commissario intraprendente e fattivo ed ha subito accolto l’appello dei sindaci della provincia.