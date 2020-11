IONITY amplia la sua rete in Italia. Meridiano presente con Audi e-tron    

IONITY amplia la sua rete in Italia.

La principale rete di ricarica ad alta potenza apre una seconda stazione in Sicilia, Meridiano presente con Audi e-tron

13 Novembre 2020 – IONITY, la principale rete di ricarica ad alta potenza in Europa, apre una stazione ad Agira, in provincia di Enna. La stazione si trova sulla A19, nei pressi del Sicilia Outlet City Village, ed è costruita e gestita in collaborazione con Enel X, uno dei partner internazionali di IONITY.

IONITY è stata fondata nel 2017 ed è una joint venture di cui fanno parte Audi e tutto il Gruppo Volkswagen.“Per Audi Meridiano è stato un piacere prendere parte come Dealer Ufficiale Audi di riferimento per le province di AG, CL, EN. Infatti, il tema delle stazioni di carica è molto sensibile per noi in questo momento, e la nuova presenza di questo punto di ricarica, così strategico in Sicilia, non può che rafforzare il percorso sostenibile che il Gruppo ha intrapreso. Non potevamo non portare Audi e-tron per questa nuova apertura. ll primo modello Audi completamente elettrico è infatti pronto a conquistare la strada.Abbiamo già venduto alcuni modelli e siamo sicuri che i nostri clienti, ma anche quelli futuri, troveranno la presenza di Ionity ad Agira una grande comodità, perché no, un incentivo in più per l’acquisto di un’auto elettrica. In questo momento con Audi Bridge la e-tron può essere provata per sei mesi e poi restituita”. Afferma Adriana Alessi, Audi Manager del Gruppo Meridiano. “Siamo lieti di aver raggiunto un altro importante traguardo del nostro lancio nel mercato italiano”, afferma il dott. Marcus Groll, COO di IONITY. “Questa è la seconda stazione di ricarica in Sicilia dopo Palermo ed è un passo importante nell’espansione della rete di ricarica ad alta potenza di IONITY, in quanto collega la Sicilia con la terraferma”.

Le stazioni IONITY sono le prime stazioni di ricarica rapida in Sicilia. Permettono di caricare un veicolo elettrico fino a 350 kW, a seconda delle capacità di ricarica del veicolo stesso. La rete di ricarica ad alta potenza IONITY utilizza il principale standard di ricarica europeo CCS (Combined Charging System) ed è alimentata unicamente da energia rinnovabile. Ciò permette di viaggiare ad emissioni zero. Questi sono aspetti molto importanti al fine di rendere possibile la diffusione della mobilità elettrica in Europa. L’impegno di IONITY per il mercato italiano rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile.