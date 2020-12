Operatori ecologici al lavoro ad Agrigento, anche durante questa ultima settimana di festività. Le ditte del Raggruppamento di imprese Iseda, Sea e Seap, garantiranno infatti il servizio, come ogni anno, anche domani, giorno di Capodanno e il 6 gennaio per l’Epifania in modo da evitare che la spazzatura si accumuli nei mastelli e nelle abitazioni dei cittadini.

La raccolta sarà ferma solamente domenica 3 gennaio 2021.