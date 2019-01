Raccolta differenziata, a San Leone salta il ritiro dell’umido

Proprio nel periodo in cui i temi della raccolta differenziata e della spazzatura in generale sono tra i più infuocati, gli abitanti di san leone questa mattina si sono svegliati con una brutta sorpresa. I mastelli contenenti l’umido non sono stati svuotati e la raccolta non è avvenuta in maniera regolare. I cittadini adesso dovranno attendere la giornata di sabato per potere eliminare i rifiuti organici, aggiungendoli a quelli che si produrranno in questi due giorni. Chissà se questa mancata raccolta possa essere la scusa per qualcuno per sbarazzarsi del rifiuto gettandolo per strada, come ormai è solito fare ad Agrigento. Mentre strade e gallerie sono ricolme di rifiuti di ogni sorta, l’amministrazione comunale si congede il ”lusso” di non raccogliere, proprio alla fine del periodo festivo dove c’è stata maggiore produzione di spazzatura.

I cittadini più ligi l’avranno sicuramente smistata per permettere un comodo e regolare servizio, gli altri… Chissà. Attendiamo aggiornamenti per ciò che riguarda la mancata raccolta odierna.