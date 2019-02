Raccolta differenziata: a Canicattì incontro con gli studenti dei licei della città organizzata insieme ai Lions.  

Raccolta differenziata a Canicattì. Questa mattina incontro con gli studenti dei licei della città organizzata insieme ai Lions.

Si è parlato di raccolta differenziata, di ambiente e del nuovo sistema per la gestione dei rifiuti in genere, questa mattina a Canicattì, dove il Comune, le imprese dell’Ati Sea, Iseda ed Ecoin hanno incontrato gli studenti dei licei cittadini. Si è trattato di un vero e proprio seminario informativo che ha avuto come scopo, quello di spiegare agli studenti gli obiettivi progettuali e di servizio legati al nuovo servizio porta a porta che partirà nelle prossime settimane a Canicattì. L’iniziativa, ha visto gli interventi del sindaco Ettore Di ventura, del presidente dei Lions di Canicattì Salvo Rampello, dell’assessore allo sport Katia Farrauto e di Pietro Siracusa, responsabile per la comunicazione delle imprese. L’incontro si è svolto al Palazzetto dello sport “Livatino-Saetta” ed ha visto la partecipazione di oltre 1000 studenti.