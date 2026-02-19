Il “Monoculus racalmutensis” torna a casa. Nei locali ristrutturati del Castello Chiaramontano, in via Tinebra Martorana, è stato inaugurato l’Atelier Multimediale dedicato a Pietro D’Asaro, il pittore ricco di fantasia e creatività che ha segnato la storia artistica del territorio.

A tagliare il nastro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Calogero Bongiorno, alla presenza delle massime autorità militari della provincia: il Prefetto Salvatore Caccamo, il Questore Tommaso Palumbo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Nicola De Tullio e il Comandante della Guardia di Finanza Gabriele Baron. L’Arciprete Don Carmelo La Magra ha benedetto la struttura, suggellando un momento carico di emozione per l’intera comunità.

A distanza di 41 anni dalla grande mostra del 1984, grazie anche all’impulso della precedente amministrazione e a un finanziamento del GAL Sicilia Centro Meridionale, le opere di D’Asaro tornano a Racalmuto, seppur in una veste innovativa e immersiva.

«L’Atelier nasce non solo per celebrare il genio artistico – ha commentato il sindaco Bongiorno – ma anche per esplorare la vita e le opere del Monocolo di Racalmuto attraverso un’esperienza immersiva che raccoglie il testimone della grande mostra a lui dedicata nel 1984. Con la realizzazione del museo multimediale vogliamo superare i confini della tradizionale fruizione artistica, offrendo ai visitatori la possibilità di dialogare con il passato in modo dinamico e interattivo. Attraverso installazioni, proiezioni e ricostruzioni virtuali, l’arte di Pietro D’Asaro prende nuova vita. L’Atelier Multimediale è un ulteriore, importante tassello del progetto turistico-culturale di Racalmuto che l’amministrazione sta promuovendo con buoni risultati».

Nella stessa struttura è stato inaugurato anche l’Ufficio del Turismo del Comune, fortemente voluto dall’assessore Calogero Conte. Si tratta del primo ufficio turistico comunale attivato in provincia di Agrigento, un segnale concreto di una strategia che punta a valorizzare identità, patrimonio e accoglienza.

Con l’Atelier Multimediale dedicato a Pietro D’Asaro, Racalmuto rilancia la propria storia artistica e la proietta nel futuro, trasformando memoria e innovazione in leva di sviluppo culturale e turistico.

