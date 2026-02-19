Un lutto ha colpito la comunità agrigentina: si è spenta Francesca Lauria, vedova di Calogero Mantisi, figura conosciuta e stimata. A darne il triste annuncio sono i figli, Marco, apprezzato docente di matematica presso il Liceo Politi di Agrigento, e Maria, sposata con Giuseppe Limblici, insieme agli adorati nipoti Samanta e Samuele, profondamente legati alla nonna. I funerali saranno celebrati alle ore 15.30 nella Chiesa Madonna della Provvidenza di Don Guanella ad Agrigento, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per l’ultimo saluto. Alla famiglia Mantisi–Lauria giungano le più sentite condoglianze da parte del direttore, della redazione e dell’intera comunità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp