La Fortitudo Moncada Agrigento si prepara per la sfida di domenica alle 18 al PalaMoncada contro Desio, un incontro che si preannuncia tutt’altro che semplice. Alla vigilia del match, coach Daniele Quilici ha analizzato l’avversario e le insidie della partita, sottolineando la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti: “Il turno di domenica non è banale, ci aspetta una squadra di valore e con una forte identità. Desio propone una pallacanestro di grande energia, con idee molto chiare. Attaccano il ferro con penetrazioni sfruttando la fisicità dei loro esterni e aprono il campo grazie a una batteria di tiratori ben assortita.”

Quilici ha elogiato la profondità del roster di Desio, capace di creare situazioni pericolose in ogni fase della gara: “Hanno un roster ricco di giocatori in grado di rompere l’equilibrio della partita grazie alle loro qualità tecniche e atletiche. Sarà fondamentale avere un impatto deciso e mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti.”

La vittoria ottenuta mercoledì scorso rappresenta per Quilici uno stimolo ulteriore per affrontare Desio con ancora maggiore consistenza e continuità: “Credo che la vittoria di mercoledì sarà un incentivo per produrre una partita più solida e costante, alimentata dall’energia che i nostri tifosi ci hanno sempre trasmesso in questo avvio di stagione.”