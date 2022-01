“Qui non c’è nessun Open day vaccini bambini” code e tensioni al San Giovanni di Dio

Scene di pirandelliana memoria, per usare un eufemismo, questa mattina al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un comunicato diffuso dall’Asp e rilanciato sul profilo social del sindaco, annunciava per questa domenica l’open day vaccinazione per bambini, dai 5 agli 11 anni. Ed ecco genitori e bimbi in fila già dalle prime ore del mattino. Ed a quel punto che un medico annuncia, qui non c’è nessun open day.

I genitori insorgono e smartphone alla mano mostrano il comunicato agli addetti. “Come si legge nella nota pubblicata dai giornali – fa notare una mamma inferocita – da domenica 9 gennaio presso i cinque presìdi ospedalieri della provincia, ospedale del capoluogo compreso, i più piccoli, dai 5 agli 11 anni potranno accedere senza prenotazione”.

Scatta il parapiglia, tra genitori inferociti e medici in trincea. Sul posto, tra la disorganizzazione generale si precipita pure il primo cittadino Franco Miccichè.

Dopo alcune ore di attesa viene organizzata un seconda linea dedicata ai bambini dell’open day in parallelo ai prenotati. In più vengono fatti intervenire i volontari della Croce rossa per mantenere il distanziamento e l’ordine. “Purtroppo – dicono dallo staff dell’azienda sanitaria – c’è stato qualcuno che ha dato notizie fuorvianti”. Eppure le notizie sono state diffuse proprio dall’Asp attraverso una nota ufficiale pubblicata interamente dai giornali. Tanti con pazienza hanno atteso la fila per un servizio che doveva essere attivo già dalle ore 8:30 come da comunicato, altri sono andati via indignati.

“Fortunatamente – riferisce un genitore – alle ore 11 circa hanno attivato mezzo Open Day, perché alle 14 chiudono. Siamo riusciti a vaccinare mio figlio alle 13,30 dopo una lunga attesa e mentre altri si lamentavano degli assembramenti che nel frattempo si erano creati”.

Altri genitori hanno preferito spostarsi in altri presidi, come quello di Canicattì dove invece il servizio ha funzionato regolarmente. E mentre i cittadini si aspettato una nuova nota, ma questa volta di scuse da parte dell’Ufficio stampa dell’Asp che dovrà giustificare gli enormi disagi creati ai cittadini agrigentini, va detto che gli open day vaccinali hanno diversi problemi. Con code chilometriche negli hub sparsi nel territorio.