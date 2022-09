Questura cerca operatore economico a cui affidare il servizio dei distributori automatici di cibi e bevande

La Questura di Agrigento ricerca un operatore economico, iscritto al registro delle imprese, a cui affidare, per il triennio 2023/2025, il servizio dei distributori automatici di cibi e bevande da collocare all’interno delle strutture facenti capo agli Uffici della Polizia di Stato nella provincia di Agrigento. I soggetti economici in possesso dei requisiti di legge, entro il 22 ottobre prossimo, possono produrre apposita manifestazione di volontà a partecipare alla prevista procedura negoziata, preordinata all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016. Gli operatori economici interessati, potranno visionare e scaricare dal sito istituzionale della Questura di Agrigento, nell’area “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, la documentazione necessaria: Determina a contrarre; Avviso di Indagine di mercato, Domanda di manifestazione di interesse. Per ogni necessaria informazione si può contattare l’Ufficio Personale, all’utenza telefonica: 0922/466348 o all’indirizzo pec: [email protected] La documentazione in argomento entro il22 ottobre dovrà essere inviata, a mezzo PEC, alla Questura di Agrigento.