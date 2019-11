Questore firma 25 provvedimenti a carico di soggetti ritenuti pericolosi

La polizia di Stato di Agrigento, in particolare l’Ufficio misure di prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, ha applicato 15 “Avvisi orali” e 10 “Fogli di via obbligatorio”, provvedimenti di competenza del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. I soggetti raggiunti dall’avviso orale sono 3 di Licata, 2 di Agrigento e altrettanti di Campobello di Licata, e uno di Palma di Montechiaro, Aragona, Santa Margherita Belice, Ribera, Naro, Favara, Sambuca di Sicilia e Burgio.

Con l’avviso orale il Questore avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita, e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge.

Si tratta di V.C., 39 anni, abitante a Licata (con precedenti per furto aggravato, ricettazione, detenzione e spaccio stupefacenti);

G.S., 29 anni, abitante a Licata (furto aggravato, invasione di edifici);

G.R., 19, abitante a Palma di Montechiaro (furto aggravato, danneggiamento);

Z.N., 42 anni, abitante ad Aragona (lesioni personali, maltrattamenti);

A.A., 49 anni, abitante ad Agrigento (violenza privata, spendita di monete falsificate);

C.A., 73 anni, abitante ad Agrigento (associazione per delinquere, truffa);

B.G., 23 anni, abitante a Santa Margherita Belice (stupefacenti, furto aggravato);

C.G., 32 anni, abitante a Ribera (lesioni personali, minaccia, porto abusivo di armi, rapina, stupefacenti);

B.G., 26 anni, abitante a Naro (porto abusivo di armi, minaccia, lesioni personali);

L.J., 24 anni, abitante a Licata (minaccia, detenzione e spaccio di stupefacenti);

S.G., 37 anni, abitante a Favara (rissa, danneggiamento aggravato, lesioni personali);

S.S., 20 anni, abitante a Campobello di Licata (detenzione e spaccio di stupefacenti);

T.I.B., 30 anni, abitante a Sambuca di Sicilia (rissa, furto aggravato, lesioni personali);

F.M., 21 anni, abitante a Burgio (porto di armi);

L.N.C., 28 anni, abitante a Campobello di Licata (detenzione e spaccio di stupefacenti).

Il Foglio di Via Obbligatorio che impone l’ordine di rimpatrio nel comune di residenza, ed il contestuale divieto di ritorno nel comune dal quale è stato allontanato, senza la preventiva autorizzazione è stato applicato a 10 soggetti.

Su segnalazione del Commissariato di Sciacca è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: S.G., 49 anni, domiciliato a Canicattì, resosi responsabile del reato di possesso di chiavi alterate;

Su segnalazione del Commissariato di Sciacca è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: D.F., 35 anni, domiciliato a Roma, resosi responsabile del reato di possesso di chiavi alterate;

Su segnalazione della Capitaneria di Porto Empedocle è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: L.F.S., 54 anni, domiciliato a Misilmeri, resosi responsabile del reato di pesca non consentita;

Su segnalazione del Commissariato di Sciacca è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: F.G., 38 anni, domiciliato a Porto Empedocle;

Su segnalazione della Stazione Carabinieri di Naro è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: N.G., 41 anni, domiciliato a Delia, resosi responsabile del reato di porto abusivo di armi;

Su segnalazione della Tenenza Carabinieri di Ribera è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: P.G., 24 anni, domiciliato a Montallegro, resosi responsabile del reato di detenzione di stupefacenti;

Su segnalazione del Commissariato di Licata è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: A.E., 46 anni, domiciliato a Gela, resosi responsabile del reato di furto aggravato;

Su segnalazione del Commissariato di P.S. di Licata è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: S.A., classe 2003, domiciliato a Gela, resosi responsabile del reato di furto aggravato;

Su segnalazione del Commissariato di Palma di Montechiaro è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: P.G., 28 anni, domiciliato a Gela;

Su segnalazione della Tenenza Carabinieri di Ribera è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: A.G., 46 anni, domiciliato a Montallegro, resosi responsabile del reato di detenzione stupefacenti.