Al Teatro della Posta Vecchia arriva la compagnia teatrale dei TestiKueti con “Minchia Signor Tenente”

Il tanto atteso ritorno della commedia “ Minchia Signor Tenente” è arrivato.

Sabato, 7 Dicembre alle ore 20.30 al Teatro della Posta vecchia gli attori della compagnia teatrale TestiKueti calcheranno per l’ennesima volta il palco.

“Minchia Signor Tenente” si è rivelata una commedia da un’enorme successo per via dalla sua particolare storia.

Per la regia di Elsa Casà e Piero Vita, si creerà uno scenario divertente e allo stesso tempo molto toccante. Il tutto è ambientato in una piccola stazione dei Carabinieri ubicata in un paesino della Sicilia, l’arrivo di un nuovo Tenente stravolgerà la quotidianità dei personaggi mettendoli di fronte a una realtà ben diversa.

Uno spettacolo che affronta un tema delicatissimo, che lascia spazio alle emozioni e alle riflessioni e che è riuscito ad intrattenere il pubblico. Già, con alle spalle, più di 5 successi registrati , nell’interland siciliano della commedia “Minchia Signor Tenente”, la compagnia ripropone la commedia nel territorio agrigentino.

Una commedia da non perdere.

Come da locandina per informazioni e acquisto dei biglietti è preferibile contattare i numeri: 0922.26.737 o il 320.66.14.736

Affrettatevi! I posti sono limitati