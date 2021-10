Question time: Dandelion, acqua, rifiuti e cantieri tra i temi delle interrogazioni a risposta immediata

Seduta di question time il prossimo 8 ottobre del consiglio comunale di Agrigento. Una riunione, dunque, che sarà dedicata alle interrogazioni e alle interpellenze , a riposta immediata, che i consiglieri rivolgeranno all’amministrazione attiva. L’inizio dei lavori, all’interno di aula Sollano, è fissato per le 10.30. Otto le interrogazioni inserite nell’ordine del giorno: quella dei consiglieri Firetto, Bruccoleri e Hamel sulla scultura denominata “Dandelion”; il consigliere Zicari “interroga” sul centro comunale di raccolta per i rifiuti; terzo punto all’ordine del giorno “ecobonus ed ecostop”, sempre su richiesta del consigliere Zicari ; Lillo Firetto chiederà lumi “sulla situazione di degrado e abbandono determinata dal cantiere di via Cesare Battisti e area circostante”; altra interrogazione dell’ex sindaco di Agrigento riguarderà “il mancato avvio dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio di piazza La Malfa”; il sesto punto da trattare sarà “l’emergenza determinata dall’inquinamento dell’acqua distribuita in città dal serbatoio Forche e Fontanelle” a firma ancora di Firetto; il settimo punto all’ordine del giorno riguarda i tombini e l’ottavo e ultimo punto i bagni pubblici, entrambi richiesti dal consigliere Roberta Zicari.