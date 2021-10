In pensione due capi reparto dei vigili del fuoco di Agrigento

Dal primo ottobre sono in pensione Girolamo Fragale e Salvatore Caramanno, apprezzati Vigili del fuoco, per anni in forza al Comando provinciale di Agrigento. E l’atto finale del loro impegno professionale nel Corpo. Il capo reparto Girolamo Fragale è entrato a far parte dei Vigili del fuoco l’11 marzo 1985, ben 36 anni fa. Milano la sua prima destinazione, continuando nei Comandi di Siena e Caltanissetta, per poi concludere gli ultimi anni di servizio nella sezione A del Comando di Agrigento con l’incarico di capo turno. Si è sempre distinto per la sua umanità e disponibilità.

Il capo reparto Salvatore Caramanno, è entrato nel Corpo Nazionale ben 35 anni fa, nel lontano 1 aprile 1986. Imperia la prima sede assegnatagli fino al graduale avvicinamento alla sua terra d’origine. Ha prestato servizio presso i Comandi provinciali di Siracusa, Catania e Caltanissetta, per raggiungere infine il Comando di Agrigento. Anche lui si è sempre mostrato disponibile e prodigo di buoni consigli, specialmente ai più giovani.

I due vigili si godranno adesso il meritato riposo, dopo tanti anni di servizio, spesi al fianco della comunità, delle persone in difficoltà e dei colleghi. Girolamo Fragale e Salvatore Caramanno sono stati festeggiati dai colleghi di lavoro nel piazzale della caserma di Villaseta.