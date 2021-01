Quattro nuovi positivi ad Agrigento, il sindaco: “speriamo di poter scrivere presto che non ci sono stati più casi”

159 il totale dei positivi ad Agrigento. I guariti sono 12 per cui i nuovi casi sono quattro. Aumentano i ricoverati in ospedale che passano dai 4 di ieri a 7, tutti in degenza ordinaria. “ A fare abbassare il numero dei positivi in questi giorni sono i guariti- spiega il sindaco Micciche’- che sono molti di più dei nuovi contagi. In altre parole i contagi non si sono ancora fermati. Continuiamo a stare attenti, manteniamo le misure di sicurezza e speriamo in questi giorni di cominciare a scrivere che non ci sono stati più casi di persone contagiate.”