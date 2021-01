Arriva da Catania il nuovo segretario generale del comune di Agrigento

E’ Maria Concetta Floresta il nuovo segretario generale del comune di Agrigento. La dirigente, di 56 anni è di Catania e si trova già in città dove prenderà servizio a partire da lunedì 1 febbraio. Intanto Floresta, accompagnata dal capo di gabinetto Gaetano Di Giovanni ha già fatto un giro degli uffici dell’ente, per conoscere la struttura ed il personale. Per Floresta si tratta della prima esperienza in un comune capoluogo di provincia. La catanese lascia l’incarico di segretaria generale del comune di Lentini, per approdare ad Agrigento. E’ stata scelta tra ben dodici candidature. Nel suo curriculum i Comuni di Roccella Valdemone, Calatabiano, Gaggi, Francavilla di Sicilia, Forza D’Agrò, Motta Sant’Anastasia e San Gregorio di Catania. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio e può tra l’altro, rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte. Saluta l’empedoclino Michele Iacono, voluto dalla precedente amministrazione è rimasto in carica a palazzo di Città per quasi 6 anni.