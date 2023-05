Quattordici Comuni chiamati alle urne: Da Licata e Ravanusa ai piccoli Joppolo, Lucca Sicula, Sant’Angelo e Calamonaci

Con la presentazione delle candidature a sindaco e delle liste per i Consigli comunali, inizia ufficialmente la campagna elettorale nei 14 centri della provincia di Agrigento chiamati alle. Si vota a: Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovani Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina. Sono tre i candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco di Licata. Si tratta di Angelo Balsamo (sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e da due liste civiche), Angelo lacona (candidato espresso dalla Democrazia cristiana di

Totò Cuffaro e a sostenerlo ci sarà anche la lista «Onda» che fa riferimento all’ex deputato regionale Carmelo Pullara) e Fabio Amato (sostenuto da Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Sud Chiama Nord e lista civica «Restart»). Angelo Balsamo è stato già sindaco di Licata nel 2013. Pino Galanti, sindaco uscente ha deciso di non competere per un secondo mandato. Non si è potuto ricandidare invece Carmelo D’Angelo, sindaco uscente di Ravanusa che ha completato il secondo mandato consecutivo. II prossimo sindaco sarà un avvocato, questo è sicuro, visto che i 4 candidati svolgono tutti la professione forense. Si tratta di Vito Ciotta (sostenuto da una lista civica), Kabiria Loggia (indicata dal centrodestra), Lillo Massimiliano Musso di Potere al popolo e Salvatore Pitrola per il centrosinistra. Due i candidati sindaco di Cianciana. Linda Reina della lista «Progetto Rinascita» e Francesco Martorana, sindaco uscente di Cianciana con la lista «Uniti per il bene comune». A Santo Stefano Quisquina è stata presentata una sola candidatura, quella dell’uscente Francesco Cacciatore che si dovrà misurare unicamente con il raggiungimento del quorum. Sarà sfida a due, a Grotte, tra il sindaco uscente Alfonso Provvidenza e l’ex sindaco Paolo Pilato. A Burgio due i candidati: Vincenzo Galifi e Franco Matinella. Sarà sfida a tre a Castrofilippo: ‘uscente Franco Badalamenti dovrà vedersela con Totò Gioacchino Baio e Ilenia Dainotto. Due concorrenti a Calamonaci: Vincenzo Scorsone sfiderà l’uscente Pellegrino Spinelli. A Lucca Sicula si ricandida si ricandida il sindaco in carica Salvatore Dazzo, e a sfidarlo sarà Giuseppe Puccio. Sono due i candidati sindaco a Sambuca di Sicilia: Sario Arbisi e Giuseppe Cacioppo. A Sant’Angelo Muxaro ci riprova l’uscente Angelo Tirrito che se la vedrà con Alfonso Caci. Corsa a tre a San Giovanni Gemini: Giovanni Miceli, Rito Compilato e Dario Zimbardo. Infine a Joppolo: Mariangela Cacciatore da una parte e Domenico Migliara, dall’altra. Ecco tutte le liste: Amministrative, ecco le liste dei candidati comune per comune in provincia di Agrigento