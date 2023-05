50 Top Pizza, le migliori pizzerie d’Europa fuori dal confine italiano

Dalla Spagna passando per la Germania, e ancora Inghilterra, Austria e Danimarca, il nostro Paese a sorpresa non è nella lista. Scopriamo dove si trovano, secondo la guida 50 Top Pizza, che all’Auditorio MGS di Barcellona ha svelato la classifica durante una cerimonia, le migliori pizzerie d’Europa

Ecco il comunicato: 50 TOP PIZZA EUROPA 2023: SARTORIA PANATIERI A BARCELLONA È LA MIGLIORE PIZZERIA IN EUROPA PER IL 2023

Seconda Bæst a Copenaghen, terza 50 Kalò a Londra

Ricca di emozioni la serata di Barcellona, presentata da Verónica Zumalacárregui, che ha visto premiate le migliori pizzerie del Vecchio Continente, Italia esclusa.

Sartoria Panatieri è la migliore pizzeria per 50 Top Pizza Europa 2023. Questo il risultato secondo 50 Top Pizza, la guida più influente nel mondo della pizza, annunciato ieri sera all’Auditorio MGS di Barcellona durante una seguitissima cerimonia, trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata da Verónica Zumalacárregui. Un successo importante per la pizzeria di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award, con Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca.

Al secondo posto Bæst, la pizzeria di Christian Puglisi, a Copenaghen. Terzo gradino del podio per 50 Kalò, pizzeria inglese di Ciro Salvo, al vertice della guida nella prima edizione, che si è aggiudicata anche il premio speciale Best Fried Pasta Pie 2023 – Pastificio Di Martino Award.

A seguire, la pizzeria di Francesco Calò, Via Toledo Enopizzeria a Vienna, in Austria, che si è aggiudicata il premio speciale Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award.

Quinta posizione per Pizza Zulù, a Fürth, a cui va anche il premio Made in Italy 2023 – Mammafiore Award; sesta la pizzeria Fratelli Figurato, a Madrid; settima Forza, a Helsinki, che si aggiudica il Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award; ottavo posto per Napoli on the Road, a Londra, di Michele Pascarella, che si è aggiudicato anche l’ambito Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award; al nono posto nNea, ad Amsterdam. Chiude la top ten La Balmesina, a Barcellona.

Tra gli altri premi speciali: Performance of the Year 2023 – Robo Award va alla francese IMperfetto, a Puteaux; Best Service 2023 – Goeldlin Award va a La Pizza è Bella Gourmet, a Bruxelles; New Entry of the Year 2023 – Solania Award va a Baldoria, a Madrid; Best Beer Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award va a Demaio, a Bilbao; infine il premio One to Watch 2023 – Fedegroup Award va a Cloud Factory, a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo.

Cresce il movimento delle pizzerie attente all’ambiente in Europa e, per il 2023, sono stati assegnati sei Green Oven, ovvero il simbolo che contraddistingue la grande attenzione a pratiche di sostenibilità ambientale: Sartoria Panatieri a Barcellona; Bæst a Copenaghen; Forza a Helsinki, La Pizza è Bella Gourmet a Bruxelles; MO de Movimiento a Madrid; Flat Earth a Londra.

La Spagna è la nazione più rappresentata nella guida con 17 indirizzi, seguita dall’Inghilterra con 16 indirizzi, poi la Germania con 15 e la Francia con 13, per un totale di 33 nazioni coinvolte. In generale, tutto il movimento europeo della pizza di qualità ha trovato un’importante spinta in avanti nell’ultimo anno.

“Ci sono due grandi novità per la guida Europa 2023 di 50 Top Pizza – sottolineano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – la prima è l’ampliamento della guida con 150 indirizzi visitati e garantiti dai nostri ispettori, dove è possibile trovare una pizza di grande qualità; la seconda è stata il Pizza Week – Barcelona Edition 2023, organizzato in collaborazione con Mammafiore, che ha coinvolto il tessuto gastronomico della città catalana con un programma partito il 2 maggio e che si chiuderà il giorno 6”.

Le prime 25 posizioni della classifica 50 Top Pizza Europa 2023, entrano di diritto nelle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno a Napoli il 13 Settembre a Palazzo Reale.

Partner dell’iniziativa:

Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio dell’Asti DOCG, Fedegroup, Ferrarelle, Goeldlin, Latteria Sorrentina, Mammafiore, Oleificio Zucchi, Pastificio Di Martino, Robo 1938, Solania.

Di seguito la Classifica Completa di 50 Top Pizza Europa 2023:

1 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

2 Bæst – Copenaghen, Danimarca

3 50 Kalò – Londra, Inghilterra

4 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

5 Pizza Zulù – Fürth, Germania

6 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

7 Forza – Helsinki, Finlandia

8 Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

9 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

10 La Balmesina – Barcellona, Spagna

11 Imperfetto – Puteaux, Francia

12 La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

13 Baldoria – Madrid, Spagna

14 Kytaly – Ginevra, Svizzera

15 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

16 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

17 Demaio – Bilbao, Spagna

18 L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

19 Malafemmena – Berlino, Germania

20 Surt – Copenaghen, Danimarca

21 Guillaume Grasso – Parigi, Francia

22 ‘O Ver – Londra, Inghilterra

23 Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

24 San Gennaro – Zurigo, Svizzera

25 Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

26 Belli di Mamma – Budapest, Ungheria

27 Little Pyg – Dublino, Irlanda

28 Odori – Atene, Grecia

29 Piazza Sorrento – Krefeld, Germania

30 La Manifattura – Parigi, Francia

31 Pizzeria Luca – Helsinki, Finlandia

32 Mr. Pizza – Dortmund, Germania

33 Majstor I Margarita – Belgrado, Serbia

34 Ostro. – Danzica, Polonia

35 450°C – Turku, Finlandia

36 Cloud Factory – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

37 Animaletto Pizza Bar – Bucarest, Romania

38 Ciao a Tutti – Varsavia, Polonia

39 Pietra – Belgrado, Serbia

40 Pop’s Pizza – Lubiana, Slovenia

41 Oro di Napoli – Santa Cruz de Tenerife, Spagna

42 Arte Bianca – Sagres, Portogallo

43 Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

44 Dalmata – Parigi, Francia

45 Infraganti Pizza Bar – Alicante, Spagna

46 Zielona Górka – Pabianice, Polonia

47 Sapori Italiani U Taliana – Bratislava, Slovacchia

48 PEPPO’S – Pizzeria Contemporanea – Riga, Lettonia

49 Pizza Nuova – Praga, Repubblica Ceca

50 Kaja Pizza Köök – Tallinn, Estonia

European Special Awards 2023

• Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award

Salsa de tomates cherry asados, mozzarella y holandesa de albahaca

Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

• Best Fried Pasta Pie 2023 – Pastificio Di Martino Award

50 Kalò – Londra, Inghilterra

• Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award

Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

• Made in Italy 2023 – Mammafiore Award

Pizza Zulù – Fürth, Germania

• Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award

Forza – Helsinki, Finlandia

• Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award

Michele Pascarella – Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

• Performance of the Year 2023 – Robo Award

IMperfetto – Puteaux, Francia

• Best Service 2023 – Goeldlin Award

La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

• New Entry of the Year 2023 – Solania Award

Baldoria – Madrid, Spagna

• Best Beer Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award

Demaio – Bilbao, Spagna

• One to Watch 2023 – Fedegroup Award

Cloud Factory – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

50 Top Pizza Europa – Green Oven 2023

• Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

• Bæst – Copenaghen, Danimarca

• Forza – Helsinki, Finlandia

• La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

• MO de Movimiento – Madrid, Spagna

• Flat Earth – Londra, Inghilterra

Pizzerie Eccellenti divise per Stati

ALBANIA

PizzArte – Tirana

Pizzeria Pavarotti – Tirana

AUSTRIA

Pizza Mari’ – Vienna

Randale – Vienna

BELGIO

Amunì – Bruges

Babbo Pizzeria – Liegi

Educazione napoletana – Ixelles

La Bottega della Pizza – Bruxelles

Marcella – Bruxelles

naPizzà – Bruxelles

BULGARIA

La Terra – Sofia

CROAZIA

Basta – Zagabria

DANIMARCA

Diamond Slice – Copenaghen

Neighbourhood – Copenaghen

Pizzeria MaMeMi – Copenaghen

Tribeca Beer & Pizza Lab – Copenaghen

ESTONIA

Margherita Pizzeria & Trattoria – Tallinn

FINLANDIA

Villa Severino – Helsinki

FRANCIA

Cavallo Restaurant – Lione

Daroco – Parigi

Faggio – Parigi

Fimmina Pizzeria – Parigi

La Locanda 34 – Montpellier

Louie Louie – Parigi

Papà Raffaele – Lille

Pizzeria Piano – Besançon

Roco – Parigi

GERMANIA

60 Secondi Pizza Napoletana – Monaco di Baviera

Calvello’s – Neapolitanische Pizzeria & Trattoria – Monaco di Baviera

Futura Neapolitan Pizza – Berlino

Gazzo Pizza – Berlino

Lovebirds – Contemporary Pizza – Berlino

Mamida – Berlino

Pepe im Cosmo – Würzburg

Pizzeria Totò e Peppino – Köln

Prometeo – Berlino

Spaccaforno – Amburgo

W Pizza – Berlino

GRECIA

Ovio – Atene

INGHILTERRA

081 Pizzeria – Londra

Bravi Ragazzi – Londra

Dough & Brew – Warwick

Flat Earth – Londra

Lardo – Londra

Noi Quattro – Manchester

Oi Vita Pizzeria – Londra

Pizza East – Londra

Ply – Manchester

Stile Napoletano – Chester

Vicoli di Napoli – Londra

Wandercrust Pizza at The Pelton Arms – Londra

IRLANDA

The Dough Bros – Galway

LETTONIA

O’ Sole mio – Riga

Street Pizza – Riga

Vīnkalnu – Riga

LITUANIA

Maurizio’s Pizzeria – Vilnius

Užupio – Vilnius

MALTA

Al Legna – Marsaskala

MOLDAVIA

GUD by Alexandru Comerzan – Chișinău

NORVEGIA

Bien Centro – Bergen

Boccone – Bergen

Girotondo – Oslo

Ti Spiseri&Bar – Sandnes

Vinoteket – Oslo

PAESI BASSI

Mangia Pizza – Amsterdam

O’ Panuozzo – Utrecht

Pizza Project – Amsterdam

POLONIA

Mąka i Woda Żoliborz – Varsavia

PORTOGALLO

Antonio Mezzero – Porto

Il Fornaio 1878 – Porto

Lupita Pizzaria – Lisbona

Paneolio Pizza Bar – Caldas da Rainha

REPUBBLICA CECA

Amunì – Praga

San Carlo – Praga

Sasy the Original – Praga

REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD

Mr. Pizza – Skopje

ROMANIA

Mamizza – Bucarest

PizzaMania – Bucarest

SCOZIA

Paesano Pizza – Glasgow

Salerno Pizza – Edimburgo

SLOVACCHIA

Basilicò – Bratislava

SLOVENIA

Verace – Nova Gorica

SPAGNA

Araldo – Madrid

Frankie Gallo Cha Cha Cha – Barcellona

Garden Pizza – Barcellona

Hot Now – Madrid

Humo Pizza – San Sebastián

LACANDELLA – Las Palmas de Gran Canaria

Mo de Movimiento – Madrid

Parking Pizza – Barcellona

Pizzeria Da Nanni – Barcellona

Pizzeria Gasparic – Girona

SVEZIA

450 Gradi – Lidingö

Dal Sud – Malmö

Lilla Napoli – Falkenberg

SVIZZERA

Acqua e Farina – Lugano

Margherì – Zurigo

Osteria Zaza – Ginevra

UNGHERIA

Digó – Budapest

Pizza Manufaktura – Budapest

I prossimi appuntamenti di 50 Top Pizza 2023

• 50 Top Pizza Asia – Pacific 2023 – 30 Maggio, Tokyo

• 50 Top Pizza USA 2023 – 27 Giugno, New York

• 50 Top Pizza Italia 2023 – 12 Luglio, Roma

• 50 Top Pizza World 2023 – 13 Settembre, Napoli

• 50 Top World Artisan Pizza Chains 2023 – 23 Novembre, Napoli

Come tutte le classifiche targate 50 Top, anche 50 Top Europa 2023 è frutto del lavoro annuale degli ispettori che collaborano a questo progetto e che hanno esaminato un enorme numero di pizzerie dislocate in tutto il Continente, rispettando sempre la forma dell’anonimato, così come da policy della guida. A essere giudicate, le attenzioni, nel loro insieme, riposte nei confronti del cliente, a partire chiaramente dalla qualità dei prodotti.