“Quasi per gioco”. Mario Passarello alla Galleria Q Art di via Atenea

Domenica 2 febbraio alle ore 17,30 presso la Galleria d’arte Q Art & Craft diretta da Nuccia Quintini, sita in via Atenea 291 sarà inaugurata la personale di pittura di Mario Passarello dal Titolo “Quasi per Gioco”, evento organizzato dall’associazione culturale Koinè. La mostra è curata dalla dott.ssa A. Lo Porto, iscritta all’ Elenco Nazionale Curatori d’Arte Italiani (ENCAI). È previsto l’intervento critico del dott. Beniamino Biondi, la serata sarà arricchita da interventi musicali di Massimiliano Gallo. Presenta Giada Attanasio. Project Management di Francesco Novara