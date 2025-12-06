AGRIGENTO – Dal romanzo alla scena, Quasi Papa continua a raccogliere consensi. Dopo il buon riscontro estivo ottenuto ad Agrigento, lo spettacolo tratto dal libro di Andrea Cirino approda a Roma e registra già il sold out per entrambe le date in programma il 7 e 8 dicembre al Teatro Tor Bella Monaca.

A confermare l’ottimo andamento è lo stesso autore:

«Fortunatamente è sold out. Il 7 e l’8 dicembre saremo a Roma e proprio poco fa mi hanno comunicato che i biglietti sono terminati. È una bellissima soddisfazione.»

Cirino ricorda il debutto estivo in Sicilia:

«Quest’estate l’abbiamo portato ad Agrigento e anche qui il pubblico ha accolto benevolmente la nostra opera. Diciamo che le cose stanno andando per il verso giusto.»

A dare forza all’adattamento teatrale è un cast interamente composto da professionisti: Franco Oppini – volto centrale dello spettacolo – insieme a Marco Giustini, Eleonora Puglia, Antonio Coppola e Riccardo Graziosi, diretti dalla regista Valentina Ghetti.

«C’è un cast bellissimo e un’ottima regia – aggiunge Cirino – attori professionisti che danno importanza e solidità a questa commedia.»

L’opera, che affronta con leggerezza e profondità le dinamiche familiari e generazionali, conferma così il suo potenziale narrativo anche sul palco, trasformando un romanzo molto letto in un progetto teatrale capace di muoversi con successo tra Sicilia e Capitale.

