Sarà illuminato dalle candele e dagli artisti, il percorso di Girgenti by night, l’evento unico del weekend che mostrerà un volto diverso di Agrigento e del suo cuore, il centro storico. Nel percorso di sabato 6 e domenica 7 dicembre – punto di partenza Porta di ponte, ore 18 – si potrà assistere all’illuminazione delle candele disseminate nei luoghi dell’evento. Prima tappa di sabato: Museo civico Santo Spirito, con la degustazione dei prodotti tipici e la performance artistica di Arianna Vassallo e l’accompagnamento musicale della violinista Giusy D’Anna, condita dalla mostra allestita da Alessandro Accurso Tagano. L’evento gratuito, organizzato da Pro Loco Agrigento, nell’ambito dei progetti di Agrigento Capitale della cultura 2025, continuerà con il percorso delle candele accompagneranno i visitatori alle 20, al Giardino del vescovo, dove si esibirà l’arpista Adriana Nicolosi e si potrà assistere allo spettacolo con il fuoco creato da “il poeta del fuoco” Natale Di Mora, alle 21, in piazza don Minzoni.

Ospite d’eccezione, a conclusione della serata, nella chiesa di Sant’Alfonso, alle 22, è Francesco Buzzurro, che porterà il suo repertorio e la sua Sicilia in uno spettacolo musicale senza precedenti. Domenica 7 dicembre, alle 18 (partenza Porta di ponte) sarà la guida turistica agrigentina Marco Falzone a far scoprire il centro storico dell’antica Girgenti e tutti i suoi segreti con uno street workout, a cura di Igea street, già sold-out. Gratuitamente si potrà partecipare anche a una passeggiata in e-bike a causa di Paradise Tours Agrigento, o scoprire gli angoli più sconosciuti grazie alla passeggiata fotografica a cura di Nadya Hope. Alle 20:00, gran finale al Collegio dei Filippini: spettacolo di danza aerea a cura di Arabesque. Tutti gli eventi sono gratuiti, si potrà scegliere se partecipare alle passeggiate accompagnati dalle guide della Pro Loco o soltanto agli eventi delle due serate.

Ultimi posti per le passeggiate speciali in e-bike, le passeggiate fotografiche mentre lo street workout è già sold-out. I posti sono limitati e la prenotazione è necessaria.

