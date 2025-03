È stato pubblicato stamane dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il decreto assessoriale che accerta la disponibilità della somma di 1.900.000 euro destinati ad interventi mirati alla conoscenza, al restauro e alla valorizzazione della Cappella del Cristo Nero della Chiesa Madre di Licata.

Le somme, come specificato dal Decreto, saranno così ripartite nel prossimo triennio

•⁠ ⁠Anno 2025: 190.000 euro

•⁠ ⁠Anno 2026: 285.000 euro

•⁠ ⁠Anno 2027: 1.425.000 euro

Sul punto è intervenuto il deputato Angelo Cambiano: “Grazie alle somme stanziate, di sicuro, sarà possibile tutelare un importante patrimonio artistico e religioso della città e si potrà in parte contribuire al percorso di valorizzazione turistica del territorio. Tuttavia – continua Cambiano – l’auspicio rimane quello che fondi del genere, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) vengano destinati ad interventi atti a rimuovere gli squilibri di natura economica, sociale e territoriale che caratterizzano la nostra terra con il resto d’Europa. Ritengo, infatti, occorrano misure urgenti in grado di porre soluzioni ai problemi atavici che affliggono la nostra comunità, quali, ad esempio, la crisi idrica e il forte gap infrastrutturale”.

