Il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” presenta la nuova edizione di “QUARTIEREINFESTA”, manifestazione settimanale ricca di splendide attività, giochi, spettacolo, sport, animazione, folklore, cultura, fede e socialità, che si svolgerà dal 3 al 9 giugno 2024 nel quartiere di Fontanelle.

“Una settimana di festa, un’emozione che ti resta”, con questo slogan il Comitato del quartiere, insieme alle numerose realtà locali, mette in campo una serie di attività che coinvolgono l’intera comunità di Fontanelle e non solo, con l’intento di sentirsi parte di un progetto comune e registrando in ogni edizione della festa la presenza sempre maggiore degli abitanti del quartiere e di tanti visitatori da tutta la provincia.

Quando si fa festa è sempre espressione di gioia, sia individuale che di gruppo, e con questo stile la comunità di Fontanelle intende vivere in maniera intensa ogni singola giornata del programma, all’insegna della spensieratezza, della socialità e dell’inclusione.

QUARTIEREINFESTA2024 è organizzata dal comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” in collaborazione con la Parrocchia San Nicola, e con il supporto di preziose realtà del nostro territorio: Gruppo Scout Agrigento 2, Gruppo Buk, Croce Rossa Italiana, Avis Comunale Agrigento, Accademia Musica Moderna Agrigento, Caritas Diocesana Agrigento, Miele Torre Bianca, Coro Interparrochiale Porto Empedocle, ASD Beautiful Dance, Futura Scuola dei Mestieri, ASD Wasp Bikers Agrigento, ASD Athena Agrigento, Associazione Motorlife, ASD “Oltre Ogni Barriera”, Gruppi Folk: Gergent e Città di Agrigento, il Pastry chef Giovanni Mangione, e gli Sponsor che hanno creduto e stanno sostenendo la riuscita di questa bellissima settimana, manifestando ancora una volta che insieme si può fare tanto, tutti fortemente impegnati con sacrificio a livello personale e comunitario, pronti a riempire di bellezza gli ultimi giorni di primavera.