La Fortitudo Moncada Agrigento contro Luiss Roma ha fatto cento punti e ha onorato il campionato, la squadra ha dimostrato di esserci. A fine sfida, sul campo del PalaMoncada, ha parlato il playmaker Davide Meluzzi: “Nonostante queste partire, adesso, non contino più niente, abbiamo il dovere e il piacere di giocare fino alla fine per la società , per i tifosi e per onorare questa maglia”, dice. Rimangono altre due partire per chiudere i campionato: “Si giocheranno come abbiamo fatto oggi- precisa Davide Meluzzi- concentrati e cercando di fare i meglio”.

I biancazzurri, nonostante l’esito del match fosse ininfluente per le sorti della stagione, hanno messo in campo una bella prestazione dominando contro la Luiss, anch’essa retrocessa in anticipo: “Abbiamo messo più intensità sia in attacco che in difesa- dice Meluzzi-.Sono sicuro che una piazza come Agrigento si rialzerà presto“.

L’addio alla salvezza era stato dato dopo la sconfitta in casa di Cento, che aveva messo fine alle residue speranze di poter rimanere in A2, ma il calendario dei playout è da portare a termine, con il massimo dell’impegno.

Il coach Damiano Pilot lo aveva detto alla vigilia della sfida: “E’ importante onorare il campionato” e, contro Luiss, non è mancato il giusto approccio alla partita.

Mercoledì 5 giugno prossimo, palla a due alle 20:30, a Latina per il match contro la Benacquista.