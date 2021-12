Quarta ondata Covid19, annullata edizione ITB Berlino 2022.

Ancora una volta per il terzo anno consecutivo, la ITB di Berlino ( la maggiore fiera e mercato d’affari dell’industria del turismo) che sarebbe dovuta svolgersi dal 9 al 13 Marzo 2022, viene annullata. Una decisione presa a causa dei nuovi sviluppi pandemici e delle tante restrizioni ai viaggi attuate dai vari paesi europei. L’ evento anche quest’anno si svolgerà virtualmente. Questo dimostra che la ripartenza del turismo e dell’industria dei viaggi, rimane difficile. Un chiaro segno che rivedremo, la ripresa del settore ai livelli pre-covid dal 2023 in poi. Da qui la necessità di porre un’attenzione particolare per proteggere e rilanciare la destinazione turistica del territorio, che deve cogliere l’opportunità di ripartire in una prospettiva di sostenibilità di medio- lungo periodo.