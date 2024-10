Un quarantacinquenne agrigentino è stato picchiato, a quanto pare da tre soggetti, per motivi sconosciuti. L’aggressione è avvenuta nella frazione di Villaseta, precisamente nell’area del vecchio centro commerciale. Dalle prime indagini non esiste alcun collegamento tra questo episodio e il pestaggio del trentenne, la sera prima, a pochi passi dal terminal degli autobus di piazzale Rosselli,

Il 45enne, con un’ambulanza del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per le cure e medicazioni del caso. Non è in gravi condizioni, ma se l’è vista davvero brutta. Così come della vicenda del giovane pestato in centro città, anche per il ferito di Villaseta ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Non è chiaro, non al momento, per quale motivo sia scoppiato il parapiglia.

La vittima è stata colpita a schiaffi, pugni e calci. In poco tempo s’è ritrovata a terra dolorante e sanguinante. Gli aggressori, per evitare guai, hanno preferito darsela a gambe levate. Sul posto sono accorsi i militari dell’Arma, ma dei responsabili non c’era più nessuna traccia.