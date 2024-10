E’ stata una notte di fuoco in via Londra nell’abitato di Licata. Un incendio è divampato all’interno di un magazzino adiacente all’abitazione di un operaio trentacinquenne del posto. Le fiamme si sono propagate velocemente e hanno distrutto una moto, ridotta a carcassa, danneggiato due automobili e annerito pareti e prospetto.

Salvo invece l’appartamento grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata. I carabinieri della Compagnia cittadina, accorsi per gli accertamenti di rito, hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’evento.

Alla fine comunque non è stato riscontrato alcun problema strutturale. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo, nel corso del quale, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né contenitori o inneschi sospetti. L’abitazione e il magazzino sono risultati essere regolarmente chiusi a chiave.