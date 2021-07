Quando la pista ciclabile diventa parcheggio

Le piste ciclabili sono fatte per i ciclisti, ma se vengono occupate abusivamente da ciclomotori non sono più ciclabili, ma parcheggi. Siamo sul lungomare delle Dune, a San Leone, e l’immagine non avrebbe bisogno di commenti. Una lunga fila di scooter, tutti ordinatamente parcheggiati e lasciati lì in sosta, tutti rigorosamente ad occupare la corsia che sarebbe riservata a chi viaggia in bicicletta. Le cattive abitudini purtroppo sono dure a morire. Un problema che un cittadino ha segnalato ad AgrigentoOggi: quei mezzi a due ruote sono un grave ostacolo e costringono a pericolose deviazioni chi usa la pista ciclabile per l’uso a cui è destinata.