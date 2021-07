Il padel “vola” in alto per Urso e Sutera Sardo

Da qualche anno, è padel mania. E anche nell’agrigentino sono nati campi da gioco che sembrano avere una calamita: chi ci entra una volta non li abbandona più. E questo è successo anche a‏ Leonardo Urso e Federico Sutera Sardo che sono oggi dei giocatori affermati, dell’Athena padel club di Agrigento, tanto da essere i protagonisti del master nazionale FITpra padel in programma il 3 e 4 luglio a Paderno Dugnano, a Milano, nel Country club. I due , dopo aver collezionato​ 5 vittorie e finali, accedono alla finale che decreterà i numeri uno del padel nazionale di quarta categoria.

Leonardo Urso ha 28 anni e nella vita ha sempre praticato sport , iniziando con il calcio che è stata la sua prima e vera passione. Da qualche tempo, per gioco, ha iniziato a giocare a padel con dei buoni risultati.Federico Sutera Sardo ha 36 anni, ha praticato diversi sport a livello agonistico tra cui tanti anni di calcio a 5 arrivando in serie B. Gioca a padel da un anno e mezzo e ha già disputato diversi tornei ottenendo buoni risultati. Li abbiamo intervistati.



Come vivete questa altra esperienza?



Con tanta voglia di fare, consapevoli che non sarà sicuramente una passeggiata, abbiano fatto qualche partita test prima di partire ma possiamo considerarci una coppia ben affiatata.

Come avete conosciuto questo sport?

‎Abbiamo avuto due approcci completamente diversi: io, Leonardo Urso, un pó per curiosità, Federico circa un anno fa sia per lavoro , visto che i campi sono di sua proprietà , sia per curiosità.

Secondo voi il Padel è lo sport del momento o è destinato a durare nel tempo?

Sicuramente sarà uno sport che durerà nel tempo, sia per facilità organizzative sia perché è uno sport che si può praticare in coppie miste, femminili e maschili e poi perché si adatta a qualsiasi livello di gioco quindi di facile approccio.

Qual è il consiglio che date a chi si vuole approcciare al Padel?

Quello di prenderlo con tanta serenità e spirito di divertimento, chiaramente come ogni sport ci vuole costanza e impegno. Ancora la strada è lunga, per noi rimane un divertimento, ci piace passare del tempo in compagnia degli amici, trascorrere momenti in totale spensieratezza e in questo particolare periodo che stiamo attraversando è molto…