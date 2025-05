Erogazione del bonus per la nascita di un figlio

Con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2025, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha approvato un avviso pubblico che dà concreta attuazione al provvedimento per ottenre il bonus per la nascita di un figlio, un sostegno economico di 1.000 euro, riservato ai residenti in Sicilia che rispettano specifici requisiti.

Questo contributo mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie nel momento delicato della nascita di un figlio, in un contesto in cui la denatalità e le difficoltà economiche mettono sotto pressione il tessuto sociale regionale.

Chi può accedere al bonus per la nascita

Il bonus è destinato a tutti i cittadini residenti in Sicilia che rispondano ai criteri indicati nell’Allegato “A” del provvedimento. Tra i requisiti figurano la residenza nel territorio regionale e, presumibilmente, un limite massimo di reddito ISEE, insieme ad altri parametri che definiscono la situazione familiare ed economica del richiedente.

L’obiettivo è raggiungere le fasce di popolazione più esposte alla vulnerabilità, fornendo un contributo che, sebbene non risolutivo, rappresenta un segnale concreto di attenzione istituzionale.

Scadenze da rispettare per presentare domanda

Le domande devono essere presentate entro due finestre temporali ben definite:

Entro il 30 giugno 2025 , per i bambini nati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025.

, per i bambini nati tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025. Entro il 31 dicembre 2025, per i nati tra il 1° aprile 2025 e il 30 settembre 2025.

La scadenza differenziata tiene conto del periodo di nascita del bambino, offrendo così una maggiore flessibilità nella presentazione dell’istanza.

Come presentare la domanda

Per richiedere il bonus è necessario compilare il modello “B” allegato al decreto, disponibile presso gli uffici regionali o scaricabile dai canali ufficiali. L’istanza, debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, va trasmessa secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, che ne costituisce parte integrante.

È importante prestare attenzione alla documentazione allegata e al rispetto delle scadenze, pena l’esclusione dall’assegnazione del contributo.

Un aiuto concreto per le famiglie siciliane

In un momento storico segnato da difficoltà economiche e dalla crescente incertezza sociale, l’erogazione del bonus per la nascita di un figlio rappresenta un segnale significativo. Mille euro possono sembrare una cifra contenuta, ma per molte famiglie diventano un aiuto prezioso per affrontare spese immediate come prodotti per la prima infanzia, visite pediatriche, farmaci o beni di prima necessità.

Si tratta di un intervento che, seppur semplice nella sua struttura, assume un forte valore simbolico e pratico. Riconosce e sostiene l’atto di mettere al mondo una nuova vita, in una regione che cerca di contrastare il declino demografico con politiche di sostegno mirate.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp