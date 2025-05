Momenti di apprensione ieri mattina ad Agrigento, precisamente lungo la salita Felino, la scalinata che da piazzetta San Calogero porta in via Picone, per un sessantenne caduto a terra all’improvviso. L’uomo ha battuto violentemente la testa nell’impatto con il suolo, alimentando paura e preoccupazione per le sue sorti.

La prima a mobilitarsi è stata una dottoressa che presta servizio in ospedale. Stava percorrendo la zona quando ha visto l’uomo riverso a terra in una pozza di sangue. In breve tempo sono giunte due ambulanze del 118. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, il paziente è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Non si sa ancora se la caduta è stata provocata per un improvviso malore o se sia stato un banale incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

