Qual è il vero significato dei sogni

Cos’è un sogno? Il sogno secondo la scienza, è il risultato di una rielaborazione della nostra mente che racchiude esperienze passate, sentimenti presenti, e desideri futuri.

I sogni si scatenano durante il sonno, ovvero quando siamo più vulnerabili e privi di autocontrollo. Passiamo molto tempo a reprimere ciò che proviamo, forse perché siamo troppo presi dalla rigida routine imposta dalla società, senza badare ai sentimenti, alle voglie e ai dolori che accumuliamo in quel pozzo infinito che chiamiamo inconscio.

Da sempre i sogni affascinano l’uomo. Ad oggi infatti non c’è ancora una teoria specifica che spieghi perché sogniamo anche se si ipotizza abbia un ruolo nell’organizzare della memoria.

Freud, padre della psicoanalisi, sosteneva che i sogni, come si evince nei capitoli di uno dei suoi libri più famosi, “l’interpretazione dei sogni“, fossero una finestra distorta sul nostro inconscio e che fossero frutto dei nostri desideri.

Seppure Jung, con la psicologia dei sogni, abbia sviluppato le sue teorie, non si discosta poi tanto da Freud sulla possibilità di utilizzare le visioni oniriche come strumento di maggiore conoscenza di sé.

Ogni dettaglio dei propri sogni potrebbe avere un significato che solo in base ai propri trascorsi è possibile comprendere.

Nel web esistono tantissimi siti di interpretazione dei sogni come Sognipedia dove è spiegato il significato dei sogni dalla a alla z con un gran numero di simboli onirici e dove è possibile trovare le differenze tra i tipi di sogni come incubi e sogni lucidi, i passaggi per ricordarli al meglio e come riflettere sulle emozioni provate durante il sogno per trovare una spiegazioni alle immagini oniriche.

Facciamo un esempio; uno dei sogni più cliccati e frequenti, secondo le statistiche di Google Trends, è sognare di perdere i denti, in questo caso le credenze popolari vi porteranno a pensare che questo sogno annunci la morte di qualcuno a voi caro.

Rassicuratevi, questo sogno, come si evince da Sognipedia, simboleggia insicurezza, stress e debolezza. Ciò deve indurvi a fare una riflessione soggettiva su quelli che sono stati gli avvenimenti recenti o passati che vi abbiano procurato queste sensazioni.

Un’altra attività molto frequente, che ha radici antiche risalenti al primo libro dei sogni di Artemidoro di Daldi, è quella di cercare i numeri corrispondenti ai simboli sognati. Infatti per i più appassionati e oserei dire “sfortunati”, il gioco del lotto associato ai numeri della smorfia napoletana è una realtà sempre in crescita.

Sperando in una buona vincita dettata da una crisi persistente, si ha la tendenza a prosciugare pensioni e stipendi restando con l’amaro in bocca.

Come capita molto spesso sognare i morti che suggeriscono numeri, non riporterà altro che cifre dettate dal vostro inconscio ma significative per voi in qualche modo.

Se avrete la fortuna di vincere giocando quei numeri, buon per voi, ma sappiate che non è altro che il caso che ha permesso di farvi baciare dalla dea bendata.