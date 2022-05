Punta bianca riserva naturale, nuova riunione in commissione ambiente e territorio all’Ars

L’iter legislativo per l’istituzione della riserva naturale Punta Bianca approda in IV Commissione ambiente e territorio presieduta da Giusi Savarino. La riunione è prevista domani mattina, 25 maggio, con un ordine del giorno appositamente dedicato all’espressione del parere sulle modifiche alla legge regionale 98/1981 che introducono una variante al Piano dei parchi e delle riserve naturali per l’inclusione, appunto, della spiaggia di Punta Bianca. Alla riunione sono stati invitati l’assessore regionale per il territorio e ambiente Salvatore Cordaro, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente Giuseppe Battaglia, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino e le associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo di Agrigento. Dopo 25 anni di lotte ambientaliste e dopo l’appello di Belen Rodriguez al presidente della Regione Musumeci, il luogo si appresta a diventere quindi una riserva naturale.A dare l’annuncio era stato il governatore, Nello Musumeci, a sole 24 ore di distanza dal post della Rodriguez sui propri profili social lo scorso mese di novembre.