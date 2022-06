Pullara: “Momento di grandi successi per i giovani licatesi”

“Momento di grandi successi per i giovani licatesi . Dopo lo sport stavolta, l’affermazione arriva da un ambito in cui, spesso, per ottenere risultati è necessario un lavoro costante di anni: la musica classica. I miei complimenti al giovanissimo pianista licatese Davide Lucchesi che ha vinto il primo premio assoluto del concorso nazionale musicale “Ghelas Music città di Gela organizzato dall’ Associazione Amici della Musica “G. Navarra” di Gela e l’Associazione Giovani Musicisti con il patrocinio della Regione Siciliana”. Sono le parole dell’Onorevole di “Prima L’Italia” e presidente commissione speciale all’Ars Carmelo Pullara. “Un importante riconoscimento-scrive Pullara-per questo giovanissimo studente che frequenta la terza D del l’istituto Francesco Giorgio e che sotto la guida del professore Riccardo Alma ha partecipato al concorso nazionale musicale ”Ghelas Music lo scorso 25 maggio presentando due brani : Beethoven opera 27 e Chopin Mazurka opera 67, ottenendo dalla giuria il primo premio assoluto con 100/100 e vincendo una borsa di studio, oltre al diploma. Ancora complimenti -conclude Pullara-a questo giovane e promettente pianista che con il suo straordinario successo rappresenta un vanto e quindi una preziosa tessera del mosaico di giovani talenti della nostra città”. Grande la soddisfazione del giovane pianista e dei genitori a cui vanno i miei auguri. Tanta fatica e tanti sacrifici sono stati ripagati da questo importante successo. Bravo Davide”.