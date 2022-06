I segreti per un perfetto viaggio on the road

Organizzare un viaggio on the road è la soluzione ideale per vivere un’esperienza avventurosa ed indimenticabile. Qualunque sia il mezzo scelto per spostarsi, dalla macchina alla moto passando per il camper, ecco di seguito alcuni consigli preziosi per prepararsi al meglio prima della partenza.

Controllare il mezzo prima della partenza

La prima cosa da fare quando si organizza un viaggio on the road è controllare che il mezzo sia nelle condizioni giuste per viaggiare. Questo vuol dire prenotare un controllo da parte di un meccanico, per assicurarsi che il livello dell’olio, la pressione delle gomme e i freni siano adeguati e perfettamente funzionanti. Altrettanto importante è fare in modo che il mezzo sia attrezzato per rendere il più confortevole possibile il viaggio, ad esempio dotando la macchina di coprisedili comodi e tappetini. I tappetini per auto sono disponibili in diversi modelli, tra cui quelli con fondo antiscivolo e superficie in feltro agugliato, gomma o velluto come i tappetini Skoda, e si possono acquistare sia online che nei centri specializzati in accessori per auto.

Mappe sempre a portata di smartphone

Se è la prima volta che vi mettete in viaggio utilizzando un mezzo personale e non conoscete bene la destinazione è fondamentale portare con sé delle mappe. Che si tratti di mappe cartacee o consultabili da smartphone, è essenziale avere un’idea ben chiara del luogo in cui si è diretti, anche per organizzare in anticipo eventuali tappe e soste. Avere a disposizione una mappa aggiornata, soprattutto se si tratta di mappe online, permette inoltre di individuare punti di interesse specifici e di calcolare abbastanza precisamente i tempi di percorrenza o di conoscere il costo di pedaggi e carburante.

Cosa portare con sé per il viaggio

L’ultimo suggerimento riguarda cosa portare con sé per affrontare al meglio il viaggio on the road. Le prime cose da portare sono cibo e acqua, soprattutto se il viaggio sarà lungo e caratterizzato da più tappe; se partite durante la stagione estiva un accessorio che proprio non può mancare per il viaggio è una pratica borsa frigo per tenere le bevande e alcuni cibi freschi. È poi preferibile optare per un bagaglio leggero, nel quale mettere le cose strettamente necessarie e che non risulti troppo pesante o ingombrante, specialmente se avete preventivato diverse tappe. Infine potete scegliere una colonna sonora che vi accompagni durante il tragitto, selezionando i vostri brani musicali preferiti o approfittando del viaggio per scoprire nuova musica.