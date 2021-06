Pullara invita Zambuto “ad occuparsi di norme, attività e progettualità proprie”

“Da giorni assistiamo sulla stampa ad un tour dell’assessore Zambuto dove annuncia la distribuzione, a destra e a manca, di denaro ai sindaci, parrebbe solo dell’agrigentino, quasi fossero soldi propri o del proprio portafoglio”. Sono le parole del deputato regionale l’On. Carmelo Pullara Presidente e segretario organizzativo del Movimento Popolare Regionalista “Onda”. “Invece – spiega Pullara -sono somme del fondo perequativo previste e dovute ai comuni siciliani, compresi quelli dell’agrigentino, che ne facciano domanda e ciò sulla base dell’articolo 11 della finanziaria cosiddetta “covid” approvata nel maggio 2020. Legge approvata quando l’assessore del tempo non era nemmeno lo stesso Zambuto. Lo invitiamo, quindi, ad un atteggiamento più istituzionale evitando di apparire, siamo certi, non fosse nelle sue intenzioni, un atto dovuto quasi fosse invece una cortesia generosamente fatta dallo stesso ovvero da un gruppo politico. Di contro, lo abbiamo visto sparire dai radar mediatici, dopo similare tour fatto sugli Asu, per la cui norma valgono analogamente le stesse precisazioni di cui sopra, non appena si è avuta notizia della pre impugnativa del governo nazionale sulla stabilizzazione degli stessi. Pertanto –conclude Pullara – invitiamo l’assessore Zambuto ad occuparsi di norme, attività e progettualità proprie di cui potrà, se riuscirà a portarle a compimento, prendersi il merito. Io certamente glielo auguro ma intanto si occupi, approfittando del tragitto da un comune ed un altro, degli Asu almeno come supporto all’interlocuzione con il governo nazionale”.