Pullara: “Complimenti al giovane tennista licatese Luca Potenza”

“Complimenti al giovane tennista licatese Luca Potenza per i suoi successi al challenger di Perugia”. Sono le parole dell’onorevole di “Prima L’Italia” e presidente commissione speciale all’Ars Carmelo Pullara. “Veramente ragguardevoli -scrive Pullara- il talento e le doti di questo giovane tennista licatese che raggiunge sempre notevoli successi. E’ stata una grande settimana, quella trascorsa, per Potenza che ha vinto contro due dei primi 150 tennisti del ranking ATP.S i è imposto infatti in tre set sullo svedese Elias Ymer e successivamente sullo spagnolo Roberto Carballes Baena. Dopo questa prova superlativa è approdato ai quarti di finale al Challenger di Perugia. Ancora complimenti -conclude Pullara- a Potenza un’eccellenza sportiva licatese. In bocca al lupo per gli impegni futuri. Bravo Luca sei una vera “Potenza”.