Eletto il sindaco, anzi no. “I numeri dicono che sarà ballottaggio”

A due giorni dalla fine dello spoglio, a Sciacca, ancora non è chiaro se c’è un nuovo sindaco, o se si ritornerà alle urne fra due settimane per il ballottaggio. Uno dei tre candidati, infatti, l’ex sindaco Ignazio Messina, ha oscillato per tutti gli scrutini tra il 39,9% e il 40% rimanendo in bilico fra un’elezione al primo turno, e un ballottaggio con Fabio Termine (Pd e Movimento 5 Stelle-Next) fermo al 37%.

A uscire sconfitto l’altro candidato Matteo Mangiacavallo, fermo al 23%. Se al termine degli scrutini sembrava certo il ballottaggio, stando ai dati forniti dalla Regione, Ignazio Messina avrebbe di poco superato il 40%, diventando così sindaco. Ma lo sfidante potrebbe dar vita a ricorsi per una manciata di voti. La “battaglia” dei voti si è spostata adesso all’ufficio elettorale del paese dove si valutano le schede nulle o contestate.

Per il candidato Termine si andrà sicuramente al ballottaggio, contrariamente ai dati forniti dalla Regione, dall’altro lato Ignazio Messina si attiene ai dati che dovranno essere convalidati dall’ufficio, e per ora non vuole rilasciare nessuna dichiarazione. Il giallo resta.