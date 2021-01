Pulizie ecologiche: le alternative naturali per salvaguardare salute e ambiente

Pulire casa senza l’impiego di detergenti chimici dannosi è una scelta sana, semplice e soprattutto economica. Ecco come autoprodurre degli efficaci detersivi ecologici utilizzando ingredienti che spesso si trovano già in casa.

Per pulire e igienizzare a fondo gli ambienti domestici spesso e volentieri si fa ricorso a prodotti chimici dannosi per la salute e l’ecosistema. Se volete ridurre l’impatto ambientale e fare del bene anche alle vostre finanze potete realizzare dei detersivi fai da te a partire da alcuni ingredienti naturali che probabilmente avete già in casa, come l’aceto bianco, il bicarbonato di sodio e il succo di limone.

Grazie a queste alternative naturali, non solo si potrà ridurre l’impiego di sostanze inquinanti, ma sarà possibile anche riciclare vecchi flaconi di detersivo per limitare il consumo e i rifiuti di plastica. E se state già pensando a complessi esperimenti da piccolo chimico, non avete di che preoccuparvi perché con i nostri consigli la produzione casalinga di saponi e detergenti sarà un gioco da ragazzi. Provare per credere!

Il sapone di Marsiglia

A dispetto di quello che continuano a ripeterci i sorridenti testimonial degli spot pubblicitari, per pulire casa da cima a fondo non è necessario rimpinguare l’armadietto dei detersivi con centinaia e centinaia di prodotti per la detergenza, perché è possibile sostituirli tutti – o quasi – con una vecchia conoscenza delle nostre nonne: il sapone di Marsiglia.

Questo portentoso ingrediente, oltre a essere ecocompatibile e sicuro per la salute, trova applicazione in diversi ambiti dell’housekeeping, ponendosi come soluzione multiuso efficace per igienizzare e detergere tutte le superfici domestiche. Sebbene venga utilizzato soprattutto per lavare il bucato a mano, in realtà dispone di numerose proprietà igienizzanti e disinfettanti utili sia per l’igiene personale sia per la pulizia della casa.

Per esempio, sciogliendo 50 g di sapone di Marsiglia in mezzo bicchiere d’acqua calda con l’aggiunta di un cucchiaino di succo di limone si otterrà un detersivo per piatti concentrato che vi permetterà di avere stoviglie perfettamente pulite e igienizzate.

Vi occorre uno sgrassatore spray multiuso? Allora, provate a mescolare tre cucchiai di sapone di Marsiglia con un bicchiere di aceto bianco e un cucchiaino di bicarbonato di sodio per ottenere una soluzione detergente utilizzabile su ogni tipo di superficie lavabile.

Aceto bianco

Un altro rimedio naturale utilizzato dalle nostre nonne per pulire casa è l’aceto bianco, tornato molto in voga di recente in virtù delle sue proprietà antibatteriche, deodoranti e anticalcare. Economico ed ecologico, è un efficace ingrediente multifunzione che può essere sfruttato come valido sostituto “planet friendly” ai più comuni sgrassatori chimici per le pulizie domestiche, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.

Uno dei composti homemade più adoperati per rimuovere il calcare dalla rubinetteria del bagno è realizzato con bicarbonato, aceto bianco e acqua tiepida. Una volta ottenuta una miscela piuttosto densa e corposa, non dovrete far altro che stenderla sulle zone dove l’acqua e il tempo hanno lasciato il loro segno, e attendere qualche minuto prima di risciacquare.

Sapevate che l’aceto bianco è anche un ottimo ammorbidente naturale per il bucato? Aggiungendone qualche goccia all’acqua di lavaggio, non solo eliminerete lo sporco più ostinato, ma preserverete la vostra lavatrice dal calcare, rendendo al contempo la biancheria decisamente più morbida e igienizzata. A tal proposito potrebbe interessarvi anche l’articolo su come pulire la lavatrice in modo naturale pubblicato sul sito https://tuttolucido.it.

Rimedi naturali contro la muffa e i cattivi odori

Negli ambienti umidi, come il box doccia e le piastrelle del bagno, è facile riscontrare la formazione di muffa e cattivi odori. Fortunatamente, anche in questi casi la natura ci viene in soccorso permettendoci di risolvere il problema con rimedi fatti in casa a partire da ingredienti ecologici e poco dispendiosi.

Basta, infatti, mescolare 500 ml di acqua con due cucchiai di bicarbonato di sodio, 10 ml di perossido di idrogeno (comunemente noto come acqua ossigenata) e un cucchiaino di sale fino per ottenere un efficace detergente fai da te contro la muffa e gli odori sgradevoli.

Detergente ecologico per i vetri

Terminiamo la nostra carrellata sul mondo delle pulizie “green” con alcuni detergenti home made per vetri brillanti. Ebbene sì, anche per pulire finestre e vetrate si possono utilizzare ingredienti naturali, come il bicarbonato di sodio, l’aceto e il sapone di Marsiglia, da diluire con acqua in parti uguali e versare in un contenitore spray.

Tra le ricette più efficaci per ottenere vetri perfettamente puliti, splendenti e privi di antiestetici aloni, vi consigliamo di provare anche quella che prevede l’impiego di 500 ml d’acqua, tre cucchiai di succo di limone e un cucchiaio di amido di mais.

Una volta mescolati tutti gli ingredienti, spruzzate il composto sulla superficie da pulire e distribuitelo in modo uniforme compiendo ampi movimenti circolari con l’aiuto di un foglio di giornale o un panno in microfibra fino a che il vetro non risulti perfettamente pulito e terso. Volendo, la miscela può essere utilizzata anche per la pulizia delle piastrelle e dei sanitari.