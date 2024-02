Scatteranno lunedì prossimo 5 febbraio, a partire dalle 5 del mattino, i divieti di sosta e la chiusura al traffico per tutta la via Atenea. Lo ha disposto l’amministrazione comunale che ha fatto predisporre alle ditte della Rti, un servizio di pulizia dell’intera strada da Porta di Ponte fino a Piazza Pirandello. Sono stati apposti i cartelli che informano i cittadini delle limitazioni al traffico e alla sosta che scatteranno appunto dalle 5 di lunedì mattina e fino a cessato bisogno lungo tutta la via Atenea.