PUC non arrivati in provincia, Di Rosa: “Un’occasione sprecata”

“Dei 43 comuni della Provincia di Agrigento, solo 11 stanno impiegando i percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla comunità. Il Comune di Agrigento che doveva cambiare rotta, con una amministrazione virtuosa, perché non ha attivato i PUC deliberati dalla Giunta il 14 gennaio scorso?” È il quesito che pome il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa che continua: “Ci sono tantissimi comuni che non stanno sfruttando questa occasione, la possibilità di avere 40/50/60 persone a disposizione (dipende dal comune) per la cura del verde pubblico, pulizia strade, vigilanza, attività di portineria, di segretaria e ogni tipo di attività socialmente utile. Questa cosa è semplicemente scandalosa.

Solo il 38% dei comuni Siciliani ha attivato i PUC, questo significa che ci sono 240 comuni siciliani che potrebbero impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività come pulizia delle strade, vigilanza delle scuole, attività di portineria, ecc…ma non lo fanno!

Una grande occasione sprecata.

Eppure al Comune di Agrigento, si parla di carenza di personale e si danno notizie positive, come se i progetti fossero già partiti e da tempo”.