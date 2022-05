Provincia di Agrigento, candidature alle Regionali 2022 della lista “Prima l’Italia”

Si incominciano a delineare, nel collegio della provincia di Agrigento, le candidature alle Regionali 2022 della lista “Prima l’Italia”.

“Con nostro grande piacere e soddisfazione, comunichiamo l’adesione a “ Prima l’Italia” e la candidatura alle prossime elezioni regionali, nel collegio di Agrigento, del Prof. Antonino Lauricella, consigliere comunale a Racalmuto e già assessore dello stesso comune”. Sono le parole del commissario regionale di “Prima l’Italia” On. Nino Minardo e del commissario provinciale di Agrigento On. Annalisa Tardino.

“Nino Lauricella – proseguono i deputati – è persona di alto profilo, Geologo, docente di Matematica con un’importante esperienza politica. Dopo una breve ed iniziale parentesi, dal 2007 al 2008, di assessore del comune di Racalmuto con delega “Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ecologia”, si è dedicato alla famiglia ed al lavoro. Tornato alla politica attiva, è stato nuovamente eletto nel maggio 2019 consigliere comunale, incarico che mantiene ad oggi, ricoprendo al contempo, da Aprile 2019 al Maggio 2022, la carica di assessore ai “Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ecologia”.

Il Prof. Lauricella – continuano Minardo e Tardino – abbraccia il progetto inclusivo e moderato di “Prima l’Italia” spendendosi in prima persona per le regionali. Il suo ingresso nella nostra squadra ci rende orgogliosi, poiché gli riconosciamo grandi doti umane, politiche ed amministrative, che saranno un’importante risorsa per il nostro partito e soprattutto per il nostro territorio”.

Il Prof. Lauricella, nel ringraziare per l’accoglienza i vertici regionali e provinciali di “Prima l’Italia”, Onorevole Minardo ed Onorevole Tardino, ma anche l’attuale deputato regionale Onorevole Carmelo Pullara, precisa che vuole mettere al servizio del proprio territorio l’esperienza di amministratore locale quotidianamente impegnato tra la gente e per la gente della propria comunità, che può considerarsi l’intera provincia viste le molteplici esperienze, relazioni ed interazioni. A lui un grosso in bocca al lupo e di un buon lavoro proficuo e pieno di soddisfazioni, viene, infine, augurato dal deputato regionale in carica e ricandidato, On. Carmelo Pullara, che sottolinea come vada sempre privilegiato lo spirito di squadra rispetto al singolo.