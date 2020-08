Prove di simulazione presso la Rotonda del Quadrivio Spinasanta l’assessore Battaglia chiede pazienza

Agrigento – Sulla Rotonda del Quadrivio Spinasanta l’assessore comunale di Agrigento Gabriella Battaglia ha comunicato che sono state effettuate le prove di simulazione con autoarticolati e autotreni. “Alle simulazioni al computer – informa l’assessore Battaglia – sono seguite anche le prove sul posto con mezzi pesanti, così come programmato, e la circolazione è avvenuta in modo fluido. La rotonda ha un raggio alquanto modesto, di appena 4,50 metri lineari, ed è circondata uniformemente da un anello inclinato della larghezza di 2 metri utile eventualmente per i grossi automezzi.L’anello praticabile della rotatoria è maggiore di sette metri lineari di larghezza. Per la effettiva percorribilità – conclude l’assessore Gabriella Battaglia – gli automobilisti dovranno pazientare fino alla fine dei lavori, poiché attualmente è impegnata un’area di cantiere”.