Coronavirus: 27 nuovi casi in Sicilia. Cimino: che ne direste di rispettare le regole?

Sono 27 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Quattordici sono migranti e 13 siciliani. A Ragusa il picco con 16 positivi di cui 13 migranti. A Catania, riporta ANSA, ci sono altre sei positivi. A Messina i positivi sono tre mentre uno Palermo. Infine l’ultimo a Caltanissetta ed e’ un migranti. Sono stati eseguiti 3400 tamponi e non ci sono nuovi ricoveri ne’ aumenti in terapia intensiva. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’.

Intanto la deputata nazionale Rosalba Cimino raccomanda su Facebook:

Oggi si registrano 552 nuovi casi di Covid in Italia.

Che dite, la mettiamo la mascherina nei luoghi chiusi e dove non è possibile il distanziamento?

Evitiamo di salutarci con i baci sulla guancia?

Ci laviamo spesso le mani?

Riusciamo a essere responsabili nei confronti nostri e degli altri?