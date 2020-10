Prova del fuoco per la Fortitudo. Contro il Green Basket si gioca per il passaggio del turno

di Michele Bellavia

Terzo turno di Supercoppa Centenario per la Fortitudo Agrigento che, giovedì sera sul proprio parquet, sfiderà il Green Basket Palermo in un match decisivo per ilpassaggio del turno.

Entrambe le formazioni, infatti, guidano il Girone P condue vittorie a testa: la Fortitudo di coach Catalani si è imposta all’esordio casalingo contro la Virtus KlebRagusa 73 a 63 mentre nel secondo turno ha espugnatoin scioltezza il parquet della Fidelia Torrenovaimponendosi 92 a 61; il Green Basket di coach Mazzetti,per contro, ha sudato parecchio sia nel match casalingo contro Torrenova – vinto nei secondi finali per 77 a 74 –, che nel match esterno contro Ragusa terminato 73 a 70.

Ci si attende, dunque, una sfida ad altissima intensità: la vincente, infatti, accederà agli ottavi di finale della competizione e andrà a sfidare la Bawer Olimpia Matera in gara secca che si disputerà il 1° novembre sul parquet della compagine lucana.

L’ultimo precedente tra Fortitudo e Green Basket risale allo scorso 28 febbraio quando i biancazzurri si imposero 105 a 80 in un’amichevole disputata alPalaMoncada poco prima del lockdown.

La compagine di coach Catalani può contare su unapotenza di fuoco notevole con quattro atleti su cinquedel quintetto titolare in doppia cifra di media: Grande 16punti, Saccaggi 10, Veronesi 15, Chiarastella 18, mentreRotondo si ferma a 9.5.

I coriacei biancoverdi di coach Mazzetti non sonocomunque da meno potendo contare su quattro atleti del quintetto in doppia cifra di media: Guerra 12, Gentili11.5, Boffelli 14.5 e Caronna 13.

Con il pubblico assente a causa delle restrizioni imposte dalle disposizioni anti-contagio da Covid-19, gli appassionati supporters biancazzurri potranno godere della diretta televisiva su Agrigento TV (canale 96 DTT)a partire dalle 20 e 30.

Probabile starting five Fortitudo: Grande, Saccaggi, Veronesi, Chiarastella, Rotondo.

Probabile starting five Green Basket: Guerra, Gentili,Boffelli, Drigo, Caronna.